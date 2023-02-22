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Росія провалила випробування балістичної ракети під час візиту Байдена до Києва, - CNN
08:38 22.02.2023 |
Під час візиту президента Джо Байдена до Києва у понеділок Росія провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", але запуск виявився невдалим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .
За даними джерел телеканалу, Росія заздалегідь сповістила США про випробування і Сполучені Штати не розглядають його як крок у бік ескалації напруги.
Випробування важкої ракети "Сармат", очевидно, провалилося. Росія вже проводила успішні випробування цієї ракети, і якби вдалося і це, то, на думку американських офіційних осіб, президент Росії Володимир Путін наголосив би на цьому у зверненні до Федеральних зборів у вівторок.
Нагадаємо, що Путін у зверненні заявив, крім іншого, що Росія припиняє дію основного договору зі США про взаємний контроль над ядерною зброєю - Договору про стратегічні наступальні озброєння.
Попри "незрозуміле" рішення російського президента Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.
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