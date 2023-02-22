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США застерегли КНР від спроб обійти санкції проти РФ
22:06 21.02.2023 |
На можливі спроби китайських компаній обійти санкції щодо Росії буде "дієва відповідь" з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників. Відповідне застереження озвучив у вівторок, 21 лютого, заступник голови мінфіну США Воллі Адеємо, виступаючи з промовою перед Радою з міжнародних відносин у Вашингтоні.
Також він зазначив, що США відстежують російські ланцюжки поставок, включно з тими, що пов'язані з виробництвом іранських дронів. Вашингтон бачить "ознаки того, що промислова база Росії руйнується через санкції та експортний контроль", додав він, даючи оцінку ефективності чинних санкцій. Так само Адеємо пообіцяв, що США та союзники найближчим часом оголосять про запровадження нових обмежень щодо РФ. "Стратегія США полягає в тому, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні нею в Україні воєнні злочини", - пояснив американський посадовець.
Санкції за підтримку Росії
Раніше того ж дня, на брифінгу, що передував цій промові, Адеємо зробив аналогічну заяву. "Офіційні особи США звертатимуться безпосередньо до китайських компаній або фінансових установ і даватимуть їм зрозуміти, що ми готові запровадити санкції, якщо вони нададуть матеріальну підтримку Росії", - цитує чиновника агентство Bloomberg.
"У них (китайських компаній. - Ред.) є вибір між веденням бізнесу з країнами нашої коаліції, на які припадає 50 відсотків світової економіки, та веденням бізнесу з Росією, економіка якої з кожним днем стає дедалі ізольованішою", - наголосив Адеємо. За його словами, запроваджені США та їхніми союзниками заходи експортного контролю обмежують можливості Росії фінансувати війну в Україні та послаблюють її військову потугу. "Хоча нам ще багато чого потрібно зробити, ми досягли успіху в зміні курсу бюджету РФ та підриві її військово-промислового комплексу", - підкреслив Адеємо.
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