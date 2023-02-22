Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США застерегли КНР від спроб обійти санкції проти РФ

 

На можливі спроби китайських компаній обійти санкції щодо Росії буде "дієва відповідь" з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників. Відповідне застереження озвучив у вівторок, 21 лютого, заступник голови мінфіну США Воллі Адеємо, виступаючи з промовою перед Радою з міжнародних відносин у Вашингтоні.

Також він зазначив, що США відстежують російські ланцюжки поставок, включно з тими, що пов'язані з виробництвом іранських дронів. Вашингтон бачить "ознаки того, що промислова база Росії руйнується через санкції та експортний контроль", додав він, даючи оцінку ефективності чинних санкцій. Так само Адеємо пообіцяв, що США та союзники найближчим часом оголосять про запровадження нових обмежень щодо РФ. "Стратегія США полягає в тому, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні нею в Україні воєнні злочини", - пояснив американський посадовець.

Санкції за підтримку Росії

Раніше того ж дня, на брифінгу, що передував цій промові, Адеємо зробив аналогічну заяву. "Офіційні особи США звертатимуться безпосередньо до китайських компаній або фінансових установ і даватимуть їм зрозуміти, що ми готові запровадити санкції, якщо вони нададуть матеріальну підтримку Росії", - цитує чиновника агентство Bloomberg.

"У них (китайських компаній. - Ред.) є вибір між веденням бізнесу з країнами нашої коаліції, на які припадає 50 відсотків світової економіки, та веденням бізнесу з Росією, економіка якої з кожним днем стає дедалі ізольованішою", - наголосив Адеємо. За його словами, запроваджені США та їхніми союзниками заходи експортного контролю обмежують можливості Росії фінансувати війну в Україні та послаблюють її військову потугу. "Хоча нам ще багато чого потрібно зробити, ми досягли успіху в зміні курсу бюджету РФ та підриві її військово-промислового комплексу", - підкреслив Адеємо.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9840
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3030  0,03 0,07 39,9752  0,06 0,16
EUR 41,4800  0,06 0,14 42,4433  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес