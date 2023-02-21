«За мир» чи за Україну? Що думає про війну РФ прем’єрка Італії, яка приїхала до Зеленського

Ярина Груша-Поссамай / Європейська правда

Застуда, що змусила Джорджію Мелоні пропустити Мюнхенську конференцію з безпеки, не зупинила її на шляху до України.

Прем'єрка Італії виконала свою обіцянку та прибула до Києва, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським підтримку України, в тому числі готовність Рима передати винищувачі.

Втім, цей візит відбувається на не дуже сприятливому тлі.

Напередодні візиту антиукраїнськими заявами відзначився партнер Мелоні по коаліції - сумнозвісний друг Путіна (причому це не фігуральний вислів, йдеться справді про старого друга) Сільвіо Берлусконі.

Та й загалом ставлення до України в Італії лишається складним - попри те, що очільник італійського МЗС Антоніо Таяні переконував у Мюнхені, що "99% італійців підтримують Україну", реалії цієї підтримки викликають запитання. Наприклад, Володимиру Зеленському днями відмовили у можливості виступити з промовою під час відкриття музичного фестивалю Санремо, і ця історія заслуговує на окрему увагу.

Та попри це Джорджія Мелоні намагається утримати проукраїнський курс Італії. Тим важливішим стає її візит до Києва.

Між друзями Путіна і здоровим глуздом

Чи буде новий італійський уряд підтримувати Україну? Це питання гостро постало після відставки Маріо Драгі, коли стало очевидно, що нову коаліцію сформують праві партії, де проросійські настрої були ледь не домінуючими.

Під час виборчої кампанії часом здавалося, що ситуація взагалі прямує до провалля, адже до правої коаліції увійшла партія "Вперед, Італіє!" вже згаданого переконаного путініста Берлусконі, та партія "Ліга", очільник якої Маттео Сальвіні їздив до окупованого Росією Криму та "прославився" історією про російське фінансування своєї політичної сили.

Але перше місце і посаду прем'єра отримала третя партії з коаліції "Fratelli d'Italia" ("Брати Італії"). Позиція "Братів" також не була однозначною, від її членів лунали полярні оцінки російсько-української війни, НАТО та ЄС. Але лідерка партії Джорджія Мелоні, яка стала новим прем'єром і яка ще рік тому, до повномаштабного вторгнення Росії в Україну, заявляла, що з Росії необхідно зняти санкції - отримавши посаду прем'єрки, вирішила продовжити лінію свого проатлантичного та проєвропейського попередника.

Прагматична Мелоні тверезо оцінює свою ситуацію та знає: щоб вирішити внутрішні проблеми Італії та отримати фінансування ЄС, їй необхідно рухатися в один бік зі своїми європейськими та американськими партнерами.

Але проблема з іншими учасниками правої коаліції лишилася.

Формування нового уряду вже проходило на підвищених тонах, коли Мелоні публічно кричала, що не дозволить партії Сільвіо Берлусконі "Forza Italia!" ("Вперед, Італіє!") себе шантажувати.

Але згодом запал Джорджії згас, що стало очевидним в історії з Санремо, про що детальніше - трохи далі.

Свого часу на виборах партія Мелоні відтягла голоси у "Ліги" Сальвіні та "Forza Italia!" Берлусконі, виборці яких значною мірою поділяють антиукраїнську лінію пропутінських партій. Тому зараз, щоб не зруйнувати свій рейтинг, Мелоні довелося трохи знизити свій "Слава-Україні-тон". Це особливо важливо напередодні місцевих виборів у лютому в таких важливих регіонах, як Ломбардія та Лаціо.

Мелоні вже не вперше довелося спростовувати заяви Берлусконі, який у жовтні 2022 року на закритому засіданні партії заявив, що "він помирився з Путіним, чоловіком миру ", і що вони обмінялися ящиками російської горілки та італійського вина "Ламбруско". Він також передав однопартійцям, що у російському уряді, мовляв, вважають: Італія "вже перебуває у війні з Росією, бо постачає зброю Україні". Звукозапис його заяв потрапив до преси, після чого міністру закордонних справ Антоніо Таяні (призначений за квотою партії Берлусконі) довелося публічно виправдовуватися та запевняти, що лінія партії на підтримку України залишається незмінною.

А у лютому старий симпатик Путіна перейшов від приватних до відкритих заяв на підтримку РФ та назвав Зеленського "тим паном, що змушує страждати український народ та який і досі бомбардує Донбас".

Щоб залагодити скандал, прем'єрка Мелоні та вже згаданий глава МЗС Таяні були змушені публікувати спільну ноту про те, що уряд Італії незмінно підтримує Україну та президента Зеленського.

Опозиція за "мир"

Та проблеми не обмежуються заявами від представників чинної влади.

Аналогічні настрої зростають і в опозиції, яка шукає рейтингів - а 49% італійців висловлюються проти додаткового надання зброї Україні. Тож і там все частіше можна почути тези на кшталт того, що "надавати зброю Україні означає продовжувати страждання українського народу". Таким чином італійські політики намагаються влучити одночасно у дві аудиторії - тих, хто прихильний до російських наративів, і тих, хто виступає "за мир", не заглиблюючись у те, на чиєму боці правда.

І якщо від лівопопулістського "Руху 5 зірок" цього можна було чекати, то подібні заяви від Демократичної партії відверто дивують.

Варто нагадати, що саме Демпартія стала першою, яка висловила свою підтримку Україні, однак через рік після повномасштабного вторгнення ця партія скотилася до "пацифізму", який фактично є антиукраїнським.

5 листопада 2022 року Джузеппе Конте з "Руху 5 зірок" організував у Римі марш "за мир", на який безкоштовно звезли італійців з віддалених регіонів. Демократична партія доєдналася до цього маршу замість того, щоб долучитися до маршу за Україну того ж 5 листопада у Мілані, де ліберал-демократи на чолі з Карло Календа висловили безкомпромісну підтримку Україні.

Зараз Демпартія на роздоріжжі й обирає, з якою ідеологією та якими партнерами їй краще працювати. Від праймеріз, які відбудуться наприкінці тижня, залежатиме подальша підтримка України цією опозиційною силою.

Зсув політичних та суспільних настроїв помітний також за подіями, які, на перший погляд, не пов'язані з політикою, але у реаліях Італії мають особливу вагу.

Зокрема, дуже по-італійськи, що каталізатором "української" кризи у коаліції став... скандал навколо виступу Володимира Зеленського на пісенному фестивалі.

Змагання за Санремо

Фестиваль італійської пісні відбувається в містечку Санремо понад 70 років поспіль, і насправді він - не лише про мистецтво. Його політичну вагу не варто недооцінювати, адже зі сцени Санремо лунають меседжі, завжди відповідні до виборчих настроїв італійців.

У січні, коли організатори Санремо почали оголошувати конкурсантів та запрошених гостей, оголосили й про пряме включення президента України Зеленського під час фінального вечора пісенного конкурсу, коли оголошують переможця.

Кілька топових політиків - Маттео Сальвіні, Джузеппе Конте та син Берлусконі П'єр Сільвіо - одразу ж висловилися проти: мовляв, "пісенний конкурс не треба плутати з війною". Їхні заяви, а також лист італійських інтелектуалів з комуністичним минулим змусили телекомпанію RAI переглянути умови включення президента України і ледь не дійшло до того, що RAI збиралося перевіряти особисто, що ж такого планував сказати Зеленський у прямому ефірі, чи раптом не викладе список необхідної зброї перед вразливою публікою пісенного конкурсу.

Виступ Зеленського в Санремо у Італії обговорювали більше, ніж підвищення цін на бензин. І показово, що Мелоні увесь цей час мовчала, ігноруючи італійську топтему, і лише в кінці, коли все було вирішено, сказала, що була б не проти виступу Зеленського.

Отже, після трьох тижнів дискусій все завершилося компромісом: замість відеозвернення ведучий фестивалю зачитав лист від президента воюючої країни - щоправда, з неправильним наголосом у слові "Україна".

Ситуацію виправила присутність на фестивалі українського гурту "Антитіла". Втім, і тут все пройшло не без проблем - головний телеканал Італії RAI1 забув протитрувати їхню пісню "Фортеця Бахмут".

До слова, попри страх, що глядач перед телеекраном вимкне трансляцію, коли читатимуть лист Зеленського - саме в той момент був зафіксований один із найвищих піків рейтингу, хоча на годиннику була друга ночі.

Рятівний візит до Києва

Проблеми Джорджії Мелоні на цьому не завершилися.

Вона зустрілася з Володимиром Зеленським у Брюсселі, під час засідання Європейської ради, але наступного дня на неї обвалилися заяви Берлусконі.

Президент України, до речі, дуже вдало відреагував на слова італійського друга Путіна. В інтерв'ю трьом італійським виданням La Repubblica, Il Corriere della Sera, il Sole 24 ore Зеленський обіграв слова італійського експрем'єра про горілку від Путіна: "Я чув, що Берлусконі подобається горілка. Якщо для того, щоб переконати його стати на наш бік, треба тільки горілка - то у нас в Україні є хороші виробники, можемо надіслати Берлусконі декілька пляшок".

На скандальну заяву Берлусконі відреагувала і Європейська народна партія, членом якої є "Вперед, Італіє!". Представники кількох країн оголосили, що не приїдуть на партійну зустріч в Неаполі, аби не тиснути руку своєму італійському колезі, який був би господарем події. У підсумку подію довелося взагалі скасувати.

Але щоб остаточно залагодити суперечку, потрібна була нова зустріч. Тим більше, що команда Мелоні вже готувала її візит до України.

Джорджія Мелоні обіцяла поїхати до Києва одразу після затвердження на посаді, але час минав і її обіцянка не матеріалізовувалася. З'явилися навіть спекуляції - чи не є це поступкою Мелоні її партнерам по коаліції в обмін на консенсус італійського електорату, який вона відтягнула у своїх колег по коаліції. Але всьому є межа. Та й особиста зустріч з українським президентом стала потрібною прем'єрці для обговорення чутливих питань. Так, незадовго до візиту в італійську пресу потрапила інформацію про нібито готовність уряду передати Україні винищувачі - хоча представники влади це заперечують.

Та й внутрішньополітичний ефект поїздки є важливим. Схоже, що візитом до Києва Мелоні хоче "поставити на місце" заклятих партнерів по коаліції.

І це - однозначний позитив для України.