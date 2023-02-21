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АНАЛІТИКА

Індійський НПЗ стикнувся з проблемами при оплаті за нафту РФ через санкції, - Bloomberg

 

Індійська державна нафтопереробна компанія Hindustan Petroleum Corp Ltd зіткнулася з проблемами оплати закупівель російської сирої нафти через обмеження цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що нафтопереробний завод не бажає оголошувати ціну купівлі російської нафти, і це ускладнює пошук західних банків, готових проводити такі платежі, заявив у вівторок один із керівників компанії.

Санкції, введені G7 та Європейським союзом з 5 грудня, обмежують надання членами блоку банківських, судноплавних та страхових послуг для експорту російської нафти, за винятком випадків, коли ціна вантажу нижча за граничну ціну в 60 доларів за барель. Аналогічні обмеження було запроваджено для експорту російських нафтопродуктів із 5 лютого.

Раніше HPCL оплачувала барелі російської нафти в доларах США, дирхамах ОАЕ та російських рублях, сказав керівник. Платежі в індійських рупіях досі не оброблялися.

За оцінками, у поточному фінансовому році, що закінчується 31 березня, HPCL переробить 15 мільйонів тонн нафти, що імпортується, з яких два мільйони тонн були закуплені на спотовій основі в Росії. HPCL управляє нафтопереробними заводами в Мумбаї та Вішакхапатнамі. Його здатність переробляти російську нафту обмежується відсутністю складних установок із переробки важкої нафти.

Нагадаємо, що згідно зі звітом консалтингової компанії McKinsey&Company, нестабільність на світовому ринку енергоносіїв через повномасштабне вторгнення Росії в Україну дозволила нафтотрейдерам і виробникам нафти та газу отримати рекордні прибутки за підсумками 2022 року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

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