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АНАЛІТИКА

Генсек НАТО про вихід РФ з договору про ядерну зброю: нових рішень вже не існує

 

В НАТО розчаровані рішенням Росії про вихід з Договору про стратегічні наступальні озброєння. Таким чином раніше ухвалених рішень про ядерну зброю тепер не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу після зустрічі Україна-НАТО-ЄС.

"Я шкодую через сьогоднішнє рішення Росії, що вони припинили свою участь у новому Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Таким чином Росія вже не є членом цього договору. Від сьогоднішнього дня нових рішень вже не існує", - заявив генеральний секретар НАТО.

Столтенберг додав, що хотів би, щоб Росія перегляну своє рішення.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час сьогоднішнього звернення до Федеральних зборів знову вдався до ядерних погроз, заявивши, що готовий відновити випробування ядерної зброї.

Крім того, він сказав, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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