Нідерланди пропонують створити штаб-квартиру ЄС для боротьби з обходом санкцій проти РФ

Нідерланди висунули пропозицію, яку підтримує ще 11 країн-членів ЄС, створити орган, який би централізовано контролював санкції та запобігав масовому обходу обмежень з боку Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, передає Euractiv.

"На даний момент ми маємо занадто мало можливостей в ЄС для аналізу, координації та просування нових санкцій - тому я хотів би, щоб ми створили штаб-квартиру санкцій у Брюсселі, націлену на обхід", - сказав він.

За словами нідерландського міністра, "це було б місце, де країни-члени могли об'єднувати інформацію та ресурси щодо ефективності та ухилення, де ми робимо набагато більше для боротьби з обходом".

Згідно з пропозицією Нідерландів, новий санкційний штаб створить контрольний список секторів і торговельних потоків з високим ризиком обходу.

"Компанії будуть зобов'язані включати в свої контракти положення про кінцеве використання, щоб їхня продукція не опинилася в російській військовій машині", - сказав Хукстра.

Як наголосив міністр, "ЄС має використати всю силу своєї колективної економічної сили та системи кримінального правосуддя проти тих, хто допомагає в ухиленні від санкцій, називаючи їх іменами, присоромлюючи, накладаючи санкції та переслідуючи їх".

Гаага почала розповсюджувати пропозицію тиждень тому. Останню версію неофіційного документа підписали Бельгія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Румунія та Іспанія.

У травні минулого року виконавча влада ЄС оприлюднила плани, згідно з якими порушення європейських санкцій стане злочином на всій території Євросоюзу. Ця пропозиція все ще потребує підтримки країн-членів, які традиційно обережно ставляться до реформ, що вимагають змін у кримінальному законодавстві. З прийняттям цієї правової норми новий орган зможе надсилати справи безпосередньо генеральному прокурору ЄС.

Важливо, що пропозиція Нідерландів також, ймовірно, передбачає посилення уваги на треті країни, які не погоджуються з санкціями Заходу проти Росії або допомагають в їх обході.

Відповідаючи на запитання, чи буде нова штаб-квартира також займатися арештом і заморожуванням заморожених російських активів, Хукстра сказав, що деталі ще потрібно буде обговорити.

"Для мене абсолютно ясно, що це буде фундаментальною частиною нашого майбутнього геополітичного інструментарію, що нам потрібно більше для цієї конкретної мети, для цієї конкретної війни", - сказав Хукстра.