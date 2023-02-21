Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Білорусі затвердили смертну кару за «держзраду»

 

Палата представників Білорусі затвердила проект змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за "державну зраду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Палати представників РБ.

"Законопроектом передбачається можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК "Зрада державі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, депутати затвердили можливість запровадження штрафу за скоєння "злочинів проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення та держави". Розмір такого штрафу - до 50 тисяч базових величин (близько 2,7 млн. гривень).
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9840
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3030  0,03 0,07 39,9752  0,06 0,16
EUR 41,4800  0,06 0,14 42,4433  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес