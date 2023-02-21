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У Білорусі затвердили смертну кару за «держзраду»
14:17 21.02.2023 |
Палата представників Білорусі затвердила проект змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за "державну зраду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Палати представників РБ.
"Законопроектом передбачається можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК "Зрада державі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, депутати затвердили можливість запровадження штрафу за скоєння "злочинів проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення та держави". Розмір такого штрафу - до 50 тисяч базових величин (близько 2,7 млн. гривень).
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