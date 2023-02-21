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АНАЛІТИКА

«Це вони розв'язали війну!» Що сказав путін в своєму посланні

Війна з Україною стала головною темою послання президента росії путіна до федеральних зборів. Свою провину за розв'язаний конфлікт він навідріз не визнає.

"Це вони розв'язали війну, а ми використовуємо силу, щоб зупинити її", - заявив він, звинувативши Захід і Україну в нібито підготовці агресії проти росії.

Путін повторив цілу низку своїх стандартних звинувачень у бік України та Заходу, наполягаючи, що росія жертва, а не агресор.

Він жодним словом не згадав про десятки тисяч вбитих армією рф у війні українців та про десятки знищених російськими військами міст.

Напередодні виступу у росії очікували якихось проривних заяв щодо оголошення війни, а не СВО, та мобілізації. Проте цього не сталось.

Анти-Росія

На думку путіна, західні країни готували Україну як "анти-росію" ще з середини 19 сторіччя, у тому числі Австрією. Що саме це значить, російський президент не пояснив. Проте раніше він неодноразово казав про те, що українців як народ вигадали в Австро-Угорщині чи інших місцях.

Ці його історичні тези неодноразово спростовували вчені-історики.

За словами путіна, зараз Україна окупована економічно, політично і військово західними країнами, зокрема США.

"Ми не воюємо із народом України. Він став заручником київського режиму", - повторив путін свої стандартні наративи, що не воює проти людей. Але про загиблих під час ударів російськими ракетами не згадав.

"Відповідальність за ескалацію - на західних елітах. Український режим обслуговує інтереси третіх сторін", - сказав очільник кремля. Він постійно намагається показати, що народ України не підтримує свою владу. Проте не враховує дані соцопитувань, що абсолютна більшість українців підтримує українську владу у відбиття російської агресії.

Про зброю, яку захід постачає в Україну, російський президент також згадав.

"Чим далекобійніші системи постачатимуть в Україну, тим далі відсуватимемо загрозу від наших кордонів", - погрожував путін. Але не уточнив, як саме.

"Вони мають намір перевести локальний конфлікт у глобальний. На це реагуватимемо. Йдеться вже про існування нашої країни. Перемогти росію на полі бою неможливо", - запевнив путін.

Він наполягає, що Захід "нічого не добився і не доб"ється".

"Ми крок за кроком акуратно і послідовно вирішуватимемо завдання, що стоять перед нами", - так розповів про подальший перебіг війни путін.

Сексуальні меншини, Бог і економіка

Зачепив у своєму виступі він і свою улюблену тему - про "падіння моралі" на Заході.

"Захід оголошує збочення, зокрема педофілію, нормою життя", - заявив він.

"Ми зобов'язані захистити наших дітей від деградації та виродження, і ми зробимо це!"

Він багато говорив про сексуальні меншини, а також налякав тим, що у Європі хочуть зробити гендерно нейтрального Бога.

Що стосується російської економіки, то вона, на думку Путіна, надзвичайно успішно справилась з наслідками західних санкцій.

"Завдяки сильному платіжному балансу росії не потрібно позичати гроші за кордоном. Вітчизняні банки працюють стабільно та стійко".

Інфляція в росії, сказав Путін, наблизиться до цільового рівня - 4%, а в деяких країнах Євросоюзу - 17-20%.

Він також закликав російських бізнесменів не виводити свій капітал на Захід, а інвестувати в російську економіку.

"Держава і суспільство вас безумовно підтримають".

"росія - відкрита країна і самобутня цивілізація", - наголосив російський президент.

Він не згадав про масовий відтік капіталів та бізнесів, а також втечу сотень тисяч росіян за кордон, щоб не бути мобілізованими.

Ключові теги: Росія
 

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