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Південна Корея анонсувала власне ракетне виробництво після розриву контракту з росією
12:07 21.02.2023 |
Південна Корея розірвала контракт із росією на запуск супутника Arirang-6. Через західні санкції, які були накладені на російську федерацію, Корея вирішила розвивати власну програму ракет-носіїв.
Віце-міністр з науки Південної Кореї О Тхе-Сог (Oh Tae-Seog) ще раз нагадав про те, що спроба запуску Arirang-6, спільного з компанією "Роскосмос", провалилася. При цьому Сеул не планує залишати ринок космічних запусків.
Вартість контракту з росією склала майже $60 млн. Південна Корея виплатила трохи більше третини цієї суми ($22 млн). Супутник Arirang-6 буде запущено спільно з Європейським космічним агентством (ESA).
У найближчі десятиліття Південна Корея має намір здійснити посадку космічних кораблів на Місяць (до 2032 року) і Марс (до 2045 року). Частка країни на космічному ринку має збільшитися з 1% зараз до 10% у 2045 році.
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