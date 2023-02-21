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ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за визнання «незалежності» окупованих територій України
09:52 21.02.2023 |
Рада ЄС вирішила продовжити запроваджені через війну в Україні санкції щодо Росії до 24 лютого наступного року.
Відповідне рішення опубліковано в Офіційному журналі Євросоюзу у вівторок, пише "Європейська правда".
"Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і прихильний до повної реалізації політики невизнання щодо незаконної російської анексії", - йдеться в документі.
"Союз не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій Російською Федерацією як порушення міжнародного права. Зважаючи на триваючі незаконні дії Російської Федерації проти України, обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року", - наголошується в рішенні.
Рішення набуде чинності 22 лютого і стосується санкцій, які було запроваджено 23 лютого 2022 року "у відповідь на незаконне визнання, окупацію або анексію Російською Федерацією деяких районів України, що не контролюються урядом".
6 жовтня 2022 року ці санкції було розширено у відповідь на визнання Росією окупованих районів Донецької та Луганської областей України та введення російських збройних сил у ці райони.
Нагадаємо, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
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