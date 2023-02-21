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АНАЛІТИКА

У Туреччині та Сирії нові землетруси: є загиблі

 

Унаслідок нових землетрусів магнітудою 6,4 і 5,8 балів, які сталися ввечері у понеділок, 20 лютого, в Туреччині постраждали щонайменше 294 людей, повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, загинули щонайменше троє людей.

У сусідній Сирії, за попередніми даними, загинуло чотири людини. Базований у Лондоні Сирійський моніторинговий центр з прав людини (SOHR) повідомляє про 470 постраждалих в країні: 320 - у регіонах, контрольованих урядом, та 150 - у північно-західних районах Сирії, що знаходяться під контролем повстанців.

Під час нових поштовхів обвалилась низка раніше пошкоджених будівель, окремих людей землетрус застав у колишніх домівках, з яких вони намагалися забрати речі перед знесенням.

За даними ЗМІ, землетруси також відчувалися у Лівані, Йорданії, Іраку, Палестині, Ізраїлі та Єгипті.

США обіцяють продовжувати допомогу Туреччині

За кілька годин до останнього землетрусу державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебував з візитом у Туреччині, пообіцяв, що американський уряд допомагатиме "скільки буде потрібно".

Бінкен пообіцяв, що його країна виділить ще 100 мільйонів доларів на допомогу в ліквідації наслідків стихійного лиха. Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що у березні розпочнеться будівництво майже 200 тисяч квартир в 11 постраждалих від землетрусу провінціях.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) 20 лютого на заході в Берліні, присвяченому пам'яті жертв землетрусу, закликав німців проявити "стійку солідарність" з постраждалими. "Наша людяність залишається затребуваною навіть після того, як зображення землетрусів були змінені в щоденних новинах", - наголосив Штайнмаєр.

Німеччина вже відправила 82 тонни гуманітарної допомоги в регіон і виділила 26 мільйонів євро на гуманітарну допомогу людям у Сирії.

Кількість жертв попереднього землетрусу перевищила 47 тисяч

Влада Туреччини напередодні повідомила, що кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу, що стався 6 лютого, в країні перевищила 41,1 тисячі, ще понад 105 тисяч людей отримали поранення, пише Reuters. У Сирії внаслідок попереднього землетрусу загинули понад 1,4 тисячі людей у контрольованих і 4,5 тисячі - у неконтрольованих урядом регіонах.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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