ЄС запустив цивільну місію у Вірменії

Цивільна місія Європейського Союзу у Вірменії (EUMA) офіційно розпочала роботу у понеділок, 20 лютого. Загальна чисельність її персоналу - винятково цивільного, як наголошують у Брюсселі, становитиме близько 100 осіб, включаючи близько 50 неозброєних спостерігачів. EUMA - нейтральна місія і не несе виконавчої функції, зазначено у заяві Ради ЄС.

Вона розрахована на два роки з метою сприяти стабільності у прикордонних районах Вірменії, зміцнювати довіру та безпеку у регіонах, що постраждали від карабахського конфлікту, а також допомагати нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Оперативний штаб EUMA перебуватиме у місті Єхегнадзор Вайоцдзорської області. Місія діятиме винятково на вірменській території. Функції командувача цивільних операцій виконуватиме директор відділу цивільного планування зовнішньополітичної служби ЄС Стефано Томат, а головою місії призначено Маркуса Ріттера (Ritter Markus), колишнього начальника німецького Федерального управління поліції в Штутгарті.

Мирні переговори між Єреваном та Баку

18 лютого відбулися перші за п'ять місяців переговори про мир між Вірменією та Азербайджаном. Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян та азербайджанський президент Ільхам Алієв зустрілися в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Пашинян підтвердив готовність Вірменії до підписання угоди між Єреваном і Баку, "яка дійсно гарантуватиме довгостроковий мир і стабільність у регіоні". Азербайджанська сторона офіційно представила пропозицію щодо створення у двосторонньому порядку контрольно-пропускних пунктів на вірмено-азербайджанському кордоні, розповів Алієв.

Новий етап для Євросоюзу на Південному Кавказі

Рішення про запуск місії Рада ЄС ухвалила 23 січня. "Створення місії Євросоюзу у Вірменії відкриває новий етап у діяльності Євросоюзу на Південному Кавказі. Брюссель продовжить підтримувати зусилля щодо деескалації та тісної співпраці з обома сторонами для досягнення кінцевої мети - стійкого миру в регіоні", - заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель.

У відповідь на прохання Вірменії EUMA проводитиме регулярне патрулювання та повідомлятиме про ситуацію, що розширить розуміння Євросоюзом обстановки в регіоні. Місія також сприятиме посередницьким зусиллям у рамках процесу під егідою голови Ради ЄС Шарля Мішеля.

Лист із пропозицією направити до Вірменії цивільну місію Боррель отримав від глави вірменського МЗС 27 грудня 2022 року після завершення роботи двомісячної наглядової місії Євросоюзу в Нагірному Карабаху.