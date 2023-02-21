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АНАЛІТИКА

Британія запровадила нові санкції проти Ірану: хто потрапив у список

 

У понеділок, 20 лютого, уряд Британії розширив свій список санкцій по Ірану, внісши до нього ще вісім прізвищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Британії.

Британія запровадила обмеження щодо восьми громадян Ірану:

* генерал Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Такі Осанлу;
* двоє заступників командирів КВІР у провінції Сістан та Белуджистан;
* губернатора провінції Сістан та Белуджистан Мохаммада Карамі;
* глави області Сенендедж Хассана Асгарі;
* голови трьох революційних судів Ірану.

Підставою для запровадження санкцій проти зазначених осіб стала підтримка, заохочення або залучення до серйозних порушень щодо права на життя, права незастосування тортур та права на чесний судовий розгляд. Внесені до чорного списку особи причетні до серйозних порушень прав людини у світлі недавнього придушення протестів в Ірані, у тому числі права на життя, права на вільне вираження думок та свободу зборів.

У понеділок у МЗС Сполученого Королівства був також викликаний повірений у справах Ірану у Великій Британії Мехді Хоссейні Матін. Це пов'язано із ситуацією навколо іранського опозиційного телеканалу Iran International, який у суботу оголосив про закриття свого офісу в Лондоні через загрози, які отримували його співробітники.

"Я обурений тим, що іранський режим продовжує загрожувати життю журналістів, які працюють у Сполученому Королівстві, і сьогодні викликав представника режиму, щоб ясно заявити йому, що ми цього не потерпимо", - заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Нагадаємо, що Європейський союз розширив санкції проти Ірану через порушення прав людини у цій країні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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