Фінансові новини
- |
- 21.02.23
- |
- 09:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія запровадила нові санкції проти Ірану: хто потрапив у список
22:34 20.02.2023 |
У понеділок, 20 лютого, уряд Британії розширив свій список санкцій по Ірану, внісши до нього ще вісім прізвищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Британії.
Британія запровадила обмеження щодо восьми громадян Ірану:
* генерал Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Такі Осанлу;
* двоє заступників командирів КВІР у провінції Сістан та Белуджистан;
* губернатора провінції Сістан та Белуджистан Мохаммада Карамі;
* глави області Сенендедж Хассана Асгарі;
* голови трьох революційних судів Ірану.
Підставою для запровадження санкцій проти зазначених осіб стала підтримка, заохочення або залучення до серйозних порушень щодо права на життя, права незастосування тортур та права на чесний судовий розгляд. Внесені до чорного списку особи причетні до серйозних порушень прав людини у світлі недавнього придушення протестів в Ірані, у тому числі права на життя, права на вільне вираження думок та свободу зборів.
У понеділок у МЗС Сполученого Королівства був також викликаний повірений у справах Ірану у Великій Британії Мехді Хоссейні Матін. Це пов'язано із ситуацією навколо іранського опозиційного телеканалу Iran International, який у суботу оголосив про закриття свого офісу в Лондоні через загрози, які отримували його співробітники.
"Я обурений тим, що іранський режим продовжує загрожувати життю журналістів, які працюють у Сполученому Королівстві, і сьогодні викликав представника режиму, щоб ясно заявити йому, що ми цього не потерпимо", - заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.
Нагадаємо, що Європейський союз розширив санкції проти Ірану через порушення прав людини у цій країні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
|Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн
|В «Укрнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти і борги за паливо на 20 мільярдів
|Японія планує надати Україні ще $5,5 мільярда допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Португалія готова відправити танки Leopard 2 в Україну наступного місяця
|Антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн, - Резніков
|У Туреччині та Сирії нові землетруси: є загиблі
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
|Пісторіус закликав партнерів постачати більше танків Києву
|Боррель: Україні треба терміново передавати всі боєприпаси, що є на складах армії ЄС
Бізнес
|ШІ Microsoft Bing також припускався прикрих помилок під час демонстрації та активного використання
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам