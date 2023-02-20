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АНАЛІТИКА

Польща обмежить рух через передостанній відкритий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

 

Глава міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський вирішив обмежити рух білоруського вантажного транспорту на прикордонному переході Кукурики-Козловичі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"У зв'язку з обмеженнями, накладеними білоруською владою на польських перевізників щодо можливості перетину кордону на білорусько-литовському та білорусько-латвійському прикордонних переходах, міністр Маріуш Камінський прийняв рішення обмежити рух для білоруських вантажних транспортних засобів на прикордонному переході Кукурики-Козловичі" - повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації у своєму комюніке.

Також додається, що обмеження не стосується пасажирських перевезень на прикордонному переході Тересполь.

Призупинення руху діятиме з 21 лютого, з 19:00, до тих пір, поки білоруська влада не скасує обмеження для польських перевізників.

Білоруські перевізники можуть прямувати до Білорусі через Литву та Латвію, додали у відомстві.

9 лютого Польща заявила, посилаючись на занепокоєння безпекою, що закриє ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю в Бобровниках. Після цього рішення залишилося функціонувати тільки два пункти Кукурики і Тересполь.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після цього допустив подальше закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.
 

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