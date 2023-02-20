Фінансові новини
- |
- 20.02.23
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща обмежить рух через передостанній відкритий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
17:58 20.02.2023 |
Глава міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський вирішив обмежити рух білоруського вантажного транспорту на прикордонному переході Кукурики-Козловичі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
"У зв'язку з обмеженнями, накладеними білоруською владою на польських перевізників щодо можливості перетину кордону на білорусько-литовському та білорусько-латвійському прикордонних переходах, міністр Маріуш Камінський прийняв рішення обмежити рух для білоруських вантажних транспортних засобів на прикордонному переході Кукурики-Козловичі" - повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації у своєму комюніке.
Також додається, що обмеження не стосується пасажирських перевезень на прикордонному переході Тересполь.
Призупинення руху діятиме з 21 лютого, з 19:00, до тих пір, поки білоруська влада не скасує обмеження для польських перевізників.
Білоруські перевізники можуть прямувати до Білорусі через Литву та Латвію, додали у відомстві.
9 лютого Польща заявила, посилаючись на занепокоєння безпекою, що закриє ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю в Бобровниках. Після цього рішення залишилося функціонувати тільки два пункти Кукурики і Тересполь.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після цього допустив подальше закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн
ТОП-НОВИНИ
|В «Укрнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти і борги за паливо на 20 мільярдів
|Японія планує надати Україні ще $5,5 мільярда допомоги
|Байден заявив про надання Україні додаткової допомоги на $0,5 млрд.
|Директор МВФ Георгієва прибула до Києва - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн
|Польща обмежить рух через передостанній відкритий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
|Китай заперечує наміри постачати зброю Росії
|Головний радник Сі Цзіньпіна відвідав Угорщину та провів переговори з Орбаном
|Японія планує надати Україні ще $5,5 мільярда допомоги
|Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану
Бізнес
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності