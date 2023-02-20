Китай заперечує наміри постачати зброю Росії

США поширюють "неправдиву інформацію", коли стверджують, що Китай планує постачати зброю Росії для продовження її агресивної війни проти України, заявив у понеділок, 20 лютого, речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, пише AFP.

Він зауважив, що це "США, а не Китай, продовжують відправляти зброю на поле бою" в Україні, і наголосив, що Пекін не сприйме "жодних вказівок з боку США на китайсько-російські відносини".

Дипломат також закликав Вашингтон "серйозно" замислитися над власними діями і зробити більше для "розрядки ситуації, просування миру і діалогу", а також припинити "поширювати звинувачення і неправдиву інформацію".

Ван запевнив, що Китай намагається "сприяти миру і підтримувати діалог" в конфлікті між РФ і Україною. За його словами, 24 лютого, у річницю вторгнення Росії, Пекін оприлюднить власну мирну ініціативу щодо України, анонсовану на Мюнхенській конференції з безпеки.

США наполягають на планах КНР підтримати Москву

Про те, що Китай розглядає можливість надання озброєнь РФ, напередодні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він також зауважив, що "застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії".

У понеділок верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що такі дії Пекіну стали б перетином "червоної лінії", пише dpa. Він також повідомив, що попросив голову центральної комісії у закордонних справах Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Вана Ї утриматися від постачань зброї Росії. "Він сказав мені, що вони не збираються цього робити", - розповів Боррель.