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Найбільший світовий перевізник контейнерів Maersk продав логістичні активи в РФ
15:59 20.02.2023 |
Данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk уклала угоду про продаж своїх російських логістичних майданчиків у Санкт-Петербурзі та Новоросійську - компанії IG Finance Development Limited.
Про це йдеться у заяві компанії.
Зазначається, що відмова Maersk від цих двох об'єктів є наслідком рішення компанії припинити діяльність у Росії, ухваленого в березні 2022 року.
"Ми раді, що знайшли нового власника наших двох логістичних об'єктів у Росії і таким чином виконали наше рішення про продаж усіх наших активів у країні. Протягом усього процесу продажу ми, як компанія, відчували велику відповідальність перед 50 співробітниками, що залишилися на цих двох об'єктах, і ми раді, що їм буде запропоновано роботу в рамках нової структури", - додали в компанії.
Транзакція отримала необхідні схвалення регуляторних органів в ЄС і Росії, і після придбання об'єктів IG Finance Development Limited уклала угоду з Arosa, великим імпортером продуктів харчування в Росії, про управління об'єктами в Санкт-Петербурзі та Новоросійську.
Угода з IG Finance Development Limited закрита та набула чинності з 17 лютого.
Як повідомлялося, данська AP. Moeller-Maersk A/S, яка одразу ж після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну заявила про припинення роботи в Росії, вже 21 березня повідомила російським клієнтам про початок згортання бізнес-активності в РФ.
A.P. Moeller-Maersk A/S є світовим лідером у сфері контейнерних перевезень та управлінні портами. Групі належить понад 70 контейнерних терміналів у всьому світі, флот складається з 786 суден. Офіси Maersk в Росії знаходилися в Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку.
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