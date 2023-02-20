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Головний дипломат Китаю прибув до Москви, щоб обговорити Україну, - ЗМІ
12:32 20.02.2023 |
Головний дипломат та радник лідера Китаю Ван І прибув до російської столиці. Очікується, що у Москві він обговорить Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними ЗМІ, китайський дипломат прибув до Москви для переговорів щодо можливого мирного плану для України, який анонсували раніше.
Водночас російська газета "Коммерсант" зазначає, що мета візиту Ван І - підвищення ролі Пекіна у врегулюванні війни в Україні.
Нагадаємо, головний китайський дипломат раніше відвідав Європу. Він побував в Італії та Франції, де зустрівся з міністрами закордонних справ.
Також Ван І взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції, в рамках якої провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
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