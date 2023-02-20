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Raiffeisen Bank відключає від євро російські банки після претензій Мінфіну США
10:33 20.02.2023 |
Райффайзенбанк почав закривати кореспондентські рахунки російським кредитним організаціям, повідомляє Frank RG з посиланням на топменеджерів трьох приватних банків.
Представник Raiffeisen Bank International підтвердив, що група скоротила свою кореспондентську мережу до п'яти російських банків.
"Інші російські банки, яким ми надаємо кореспондентські послуги, отримали вказівки щодо індивідуальної максимальної кількості платежів у доларах США та євро, які RBI готовий обробити", - пояснив представник RBI.
"Інші російські банки, яким ми надаємо кореспондентські послуги, отримали вказівки щодо індивідуальної максимальної кількості платежів у доларах США та євро, які RBI готовий обробити", - пояснив представник RBI.
Раніше коррахунки, без яких неможливі валютні операції, російським банкам закрили Citibank, JPMorgan та Deutsche Bank. Raiffeisen відключив низку російських банків від євро у серпні минулого року.
Нова хвиля відключень відбулася після того, як претензії до австрійської банківської групи з'явилися у влади США.
У січні управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США - підрозділ, який курирує санкції, - почав розслідування щодо Raiffeisen Bank і вимагав надати інформацію про операції "у зв'язку з останніми подіями навколо Росії та України".
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