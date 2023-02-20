ЄС і G7 готуються запровадити санкції проти російських діамантів – ЗМІ

Країни "Групи семи" та Європейський Союз обговорюють шляхи відстеження руху російських діамантів через кордони, що може прокласти шлях до обмежень на торгівлю ними в майбутньому.

Про це з посиланням на поінформованих співрозмовників пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Походження діаманта можна встановити на самому початку, коли він отримує сертифікат у межах так званого Кімберлійського процесу, покликаного покласти край продажу "кривавих діамантів", що фінансували війни.

Але після цього діаманти часто змішуються в торгових домах, і вихідний сертифікат замінюється документацією про "змішане походження" коштовностей, у результаті чого майже неможливим відстежити, куди зрештою продаються російські товари.

Співрозмовники Bloomberg вказують, що рішення щодо діамантів, можливо, і не буде ухвалене через складність процесу, але G7 може зробити відповідну заяву вже наступного тижня в межах подальшого санкційного тиску на Росію.

Як відомо, попередні спроби ЄС накласти санкції на російські діаманти наштовхнулися на опір країн-імпортерів, як-то Бельгія. Вони стверджують, що ці зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто будуть здійснюватись в іншому місці, де механізму відстеження діамантів немає.

США запровадили санкції проти російського гірничодобувного гіганта "Алроса", на частку якого припадає близько третини світової торгівлі необробленими алмазами вартістю 80 мільярдів доларів. Але ці заходи мали обмежений вплив, оскільки більша частина торгівлі здійснюється через інші ринки, наприклад Індію.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд оголосила, що Сполучені Штати разом з партнерами у "Групі семи" готують новий масштабний пакет санкцій, який планується оголосити до річниці вторгнення РФ в Україну.