Чехія вперше взагалі не імпортувала російський газ

У січні 2023 року Чехія не імпортувала жодного кубометра російського газу, замістивши його постачаннями з Норвегії, Нідерландів і Бельгії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив міністр промисловості й торгівлі країни Йозеф Сікела.

"Більшу частину нашого газопостачання становив російський газ, і саме його ми імпортували звідси до закриття газопроводу "Північний потік". Однак після закриття "Північного потоку" російські поставки через Німеччину були замінені газом з Норвегії, а також скрапленим природним газом з Бельгії та Нідерландів", - написав він у Twitter.

Судячи з опублікованої Сікелою інфографіки, раніше Чехія імпортувала з Росії до 97% газу, але за останні п'ять місяців його частка впала до 2,2%. Переламним моментом, за його словами, стало закриття газогону "Північний потік" улітку 2022-го.

"Відтоді, як газопровід "Північний потік" був закритий, газ з Росії може надходити до нас лише через Словаччину. А звідти з вересня минулого року до кінця січня надійшло лише 2,2% від загального обсягу імпорту. У січні це був навіть не кубометр. Ми обходимося поставками газу через Німеччину", - сказав чеський міністр.

Натомість із жовтня 2022 року по січень 2023-го поставки газу з Норвегії через Німеччину зросли приблизно на 23% у річному обчисленні, а скрапленого газу з Нідерландів і Бельгії - на 29% і 250% відповідно.

Окремо Сікела згадав про заходи з економії газу, які дозволили скоротити його споживання за останні п'ять місяців майже на 28% у порівнянні з минулим роком, що заощадило понад 850 мільйонів кубометрів газу.

Водночас із заяви міністра промисловості Чехії не зрозуміло, чи очікує він нульового імпорту російського газу в найближчі місяці. Раніше він припускав, що проблема імпорту викопного палива з Росії до Чехії може бути остаточно вирішена у 2024 році.