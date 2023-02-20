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В НАТО назвали перемогу Путіна найбільшим ризиком: ми маємо допомогти Україні
07:52 20.02.2023 |
Ризик перемоги Росії у війні не можна порівняти з ескалацією через військову підтримку союзниками України. Необхідно допомогти українцям перемогти, оскільки йдеться про глобальну безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на Мюнхенській конференції.
"Ми повинні підтримувати та посилювати підтримку України. Путін не планує миру, він планує нову війну і нові наступи. І немає жодних ознак того, що він змінив свої амбіції", - сказав Столтенберг.
Він наголосив на необхідності надати Україні те, що їй потрібно, аби перемогти та переважати як суверенна, незалежна держава в Європі.
"Деякі хвилюються, що наша підтримка України може спровокувати ескалацію. Дозвольте мені внести ясність - безризикових варіантів немає. Але найбільшим ризиком є перемога Путіна", - заявив Столтенберг.
Генсек НАТО підкреслив, якщо Путін переможе в Україні, посланням для нього та інших авторитарних лідерів буде те, що вони можуть застосувати силу, щоб отримати те, що хочуть.
"Тож підтримувати Україну - це не лише морально правильно, це також в інтересах нашої безпеки....Дороги назад немає. Кремль хоче іншої Європи. Ту, де Росія контролює сусідів...Тож війна в Україні демонструє, що безпека є не регіональною, а глобальною", - підсумував Столтенберг.
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