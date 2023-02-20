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АНАЛІТИКА

В Ірані виявили близьке за концентрацією до збройного збагачення урану, - Bloomberg

 

Інспектори Міжнародного агентства з ядерної енергії зафіксували в Ірані близький за концентрацією до збройного збагачений уран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"МАГАТЕ намагається встановити, яким чином Іран накопичив збагачений до 84% уран. Цей рівень всього на 6% нижчий за необхідний для ядерної зброї", - пише агентство.

Зазначається, що раніше Іран запевняв про налаштування свого обладнання для збагачення урану до 60% рівня.

"Інспекторам належить з'ясувати, чи Іран виготовив цей уран навмисно, чи його висока концентрація була випадковим накопичення в мережі труб, які сполучають сотні центрифуг, використовуваних для відділення ізотопів", - пояснюють журналісти.

Водночас вказують, що вже вдруге цього місяця було виявлено підозрілу діяльність зі збагачення.

"Навіть якщо виявлений уран випадково накопичився через складнощі використання послідовних центрифуг, це все одно привертає увагу до небезпек рішення Ірану виробляти високозбагачений уран", - додає Blomberg.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран
 

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