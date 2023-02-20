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АНАЛІТИКА

Китай перетне «червону лінію», якщо надасть зброю росії - постпред США в ООН

 

Китай перетне "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії для війни проти України.

Про це заявила посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд у коментарі CNN, пише "Європейська правда".

"Ми вітаємо заяву Китаю про те, що вони хочуть миру, тому що це те, чого ми завжди прагнемо в подібних ситуаціях. Але ми також маємо чітко усвідомлювати, що якщо китайці та інші мають намір надати летальну підтримку росіянам у їхньому жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно", - заявила Томас-Грінфілд.

"Це було б червоною лінією", - підкреслила посол.

Томас-Грінфілд також підтвердила, що США готові "конкурувати" з Китаєм.

"Президент сказав, що ми розглядаємо Китай як супротивника, яким він є. Ми готові конкурувати з китайцями, і (готові, якщо потрібно), протистояти китайцям. Ми готові конкурувати з китайцями, і, коли це необхідно, протистояти китайцям. І це те, що ми робимо. І це те, що ми будемо продовжувати робити, щоб гарантувати, що наші національні інтереси завжди будуть на першому плані", - сказала вона.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена висловила занепокоєння Пекіну через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання в Україні - зокрема бронежилети й каски.

Як відомо, співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.
Ключові теги: США, Китай
 

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