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АНАЛІТИКА

США мають докази того, що Китай може надати РФ летальну військову допомогу – Блінкен

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC, передає кореспондент "Європейської правди".

Очільник американської дипломатії нагадав, що Китай тривалий час підтримував Росію - причому не лише політично й економічно, а й за рахунок надання нелетального обладнання.

"І ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України. І я чітко заявив, що це призведе до серйозних наслідків, зокрема в наших відносинах. Про це говорив і президент Байден під час своїх кількох зустрічей із Сі Цзіньпіном", - підкреслив Блінкен.

Він також розкритикував позицію Пекіна щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну, сказавши, що КНР "намагається всидіти на двох стільцях".

"Публічно він (Китай) показує себе як країну, що прагне миру в Україні. Але непублічно, як я вже говорив, протягом останніх місяців відбувалось постачання нелетальної допомоги, що прямо сприяє військовим зусиллям Росії. Є також інформація, яка буде незабаром оприлюднена, згідно з якою Китай серйозно обмірковує постачання летальної допомоги РФ", - додав держсекретар США.

Блінкен водночас відмовився уточнювати, про яку саме допомогу йдеться, та додав, що "є різні види летальної допомоги, яку вони (Китай) принаймні обговорюють передати, зокрема зброю".
Ключові теги: США, Китай
 

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