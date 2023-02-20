КНДР здійснила нове випробування міжконтинентальної ракети

Північна Корея оголосила про успішне проведення випробувань, які підтвердили боєготовність її міжконтинентальних балістичних ракет. Підрозділ, який брав участь у навчаннях, запустив у напрямку Японського моря ракету "Хвасонгпхо-15", яка, пролетівши 989 кілометрів, успішно влучила в морську ціль, повідомили північнокорейські державні ЗМІ в неділю, 19 лютого.

"Навчання проведено на відмінно, Центральна військова комісія Трудової партії Кореї високо оцінила боєздатність підрозділів міжконтинентальних балістичних ракет, готових до мобільних і потужних ударів у відповідь", - йдеться в повідомленнях.

Черговий запуск ракети в КНДР було здійснено за кілька днів до запланованого початку спільних військових навчань США, Південної Кореї та Японії. Згідно з повідомленнями в ЗМІ, США і Японія у відповідь на ракетні випробування в КНДР можуть почати навчання вже 19 лютого.

Країни G7 засудили ракетні випробування в КНДР

Уряд у Токіо назвав ракетні випробування в КНДР абсолютно неприпустимими, пообіцявши ще тісніше співпрацювати зі США та Південною Кореєю. За даними Японії, Пхеньян запустив міжконтинентальну ракету в східному напрямку, тривалість її польоту на висоті 5700 метрів становила 66 хвилин, ракета подолала близько 900 кілометрів і впала на захід від острова Хоккайдо.

Резолюції ООН категорично забороняють ракетні випробування в КНДР. Японія вже висловила протест дипломатичними каналами і озвучила намір тісно координувати свої дії зі світовим співтовариством, включно зі США і Південною Кореєю, в Раді Безпеки ООН і на конференції глав МЗС країн Великої сімки, повідомив уряд у Токіо, вказавши, що ракетні випробування в КНДР загрожують миру і стабільності Японії.

США і Південна Корея також різко засудили дії КНДР, звинувативши Пхеньян у грубій провокації. За даними Японії, північнокорейська ракета "Хвасонгпхо-15" має дальність у 14 тисяч кілометрів і теоретично здатна влучити в континентальну частину США. У листопаді Північна Корея успішно випробувала міжконтинентальну ракету "Хвасонг-17" з аналогічним часом льоту. Ця ракета також впала західніше острова Хоккайдо.