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АНАЛІТИКА

Португалія закрила програму «золотих паспортів» в обмін на інвестиції

 

Уряд Португалії ухвалив рішення закрити програму Golden Visa Portugal, за якою іноземці могли отримати посвідку на проживання в країні в обмін на інвестиції.

Про це прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив після засідання уряду Лісабоні в п'ятницю, 17 лютого, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Кошти, уряд продовжуватиме вже видані іноземцям "золоті візи" лише в тих випадках, якщо інвестиції було спрямовано у постійне житло інвестора або його нащадків, або якщо нерухомість здається у довгострокову оренду.

Загалом за час дії цієї програми з жовтня 2012 року по січень 2023 року Португалія видала 11 628 "золотих віз", з них 10 668 іноземці отримали завдяки придбанню житла на загальну суму понад 6 мільярдів євро.

Найбільше видів на проживання у рамках цієї програми отримали громадяни Китаю (5258), Бразилії (1178) та США (558).

Влада Португалії перестала видавати "золоті візи" громадянам Росії 26 лютого минулого року - через два дні після російського збройного вторгнення в Україну. На той момент португальську "золоту візу" отримав 431 громадянин Росії, зокрема семеро - з початку 2022 року.

Як повідомлялося, з 31 грудня 2022 року завершилася дія програми "золотих паспортів" у Чорногорії, яка дозволяла отримати громадянство цієї країни в обмін на інвестиції у її економіку та нерухомість. Ця програма була найбільш популярною серед росіян. Так, у 2022 році паспорти Чорногорії з різних підстав отримали трохи більше 400 осіб. Приблизно у кожного третього (140 осіб) країною походження було вказано Росію, з них лише двоє - засновник блокчейну Ethereum Віталік Бутерін та гімнастка Єлизавета Луговських - отримали громадянство не за інвестиції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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