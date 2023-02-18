Болгарія на тлі політичної кризи не перейде на євро у 2024 році, як планувала

Болгарія не приєднається до єврозони 1 січня 2024 року, хоча запланувала цю дату ще три роки тому.

Про це заявила міністр фінансів Болгарії Росіца Велкова в Софії в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За її словами, Болгарія мала заявити про свою готовність перейти на євро на засіданні Єврогрупи 13 лютого, але їй не надали слова, хоча це питання було включено до порядку денного.

Офіційне пояснення полягало в тому, що країна відстає у прийнятті необхідного законодавства і не відповідає критеріям інфляції.

В рамках Єврогрупи були проведені переговори з проханням провести нову оцінку готовності Болгарії влітку, за умови, що всі зобов'язання будуть виконані.

"Нова цільова дата вступу - 1 січня 2025 року, і оцінка готовності Болгарії може бути запитана вже цього року", - сказала Велкова.

Болгарія взяла на себе зобов'язання прийняти кілька законів, перебуваючи в "залі очікування" єврозони, так званого механізму обмінного курсу ERM II. Серед них - прийняття закону про банкрутство фізичних осіб, зміни до закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також до страхового кодексу, пов'язаного з Європейською зеленою картою.

Всі ці законопроєкти були підготовлені та внесені на розгляд парламенту тимчасовим урядом, але парламент був розпущений до того, як вони були прийняті.

Болгарія перебуває в затяжній політичній кризі після кількох безрезультатних виборів і невдалих спроб сформувати уряд.