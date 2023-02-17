Макрон не вірить, що зміна режиму допоможе Росії: «На що міняти?»

Президент Франції Еммануель Макрон не вірить, що зміна режиму сприятиме позитивним змінам у Росії.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я не вірю, що зміна режиму щось дасть. І коли я чую, як багато людей виступають за зміну режиму, я запитую: На що міняти? Хто наступний? Хто ваш лідер? За останні десятиліття ми бачили багато змін режимі у багатьох країнах, і це були провали", - сказав Макрон.

Тому, за словами Макрон, необхідно спочатку допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність, а про зміни Росії говорити зарано.

Макрон також заявив, що Захід не до кінця переварив наслідки закінчення холодної війни, а Росія не до кінця переварила те, що вона перестала бути імперією.

"Очевидно, що глибинною причиною цієї агресії є одержимість геополітичним домінуванням. Росія мала низький ВВП і занепад демографічної ситуації, але при цьому була найбільшою країною світу з величезними кордонами, і перед нею стояв вибір між тим, щоб зробити ставку на своє майбутнє, приєднавшись до Європи, або повернутися до мрії про імперію, і вона вибрала останнє", - сказав він.

Макрон також виступив за реформу міжнародних інституцій, в тому числі Ради безпеки ООН, через нові виклики у світі.