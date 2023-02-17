Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Болгарія вийде з російського Міжнародного інвестбанку, з країн ЄС лишиться тільки Угорщина

 

Болгарія у серпні вийде зі складу акціонерів російського Міжнародного інвестиційного банку, з країн ЄС після цього там залишиться тільки Угорщина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Telex.

У четвер Міжнародний інвестиційний банк отримав офіційне повідомлення від Болгарії про те, що країна припиняє своє членство в банку з 15 серпня.

Словаччина та Чехія вже вийшли зі складу акціонерів банку, а Румунія зробить те ж саме 9 червня.

Наприкінці січня керівництво банку провело зустріч у Будапешті, і в своїй заяві воно вказало, що Росія зменшить свою вагу в банку.

Банк переїхав до Будапешта у 2021 році, окрім Угорщини та Росії, в ньому також залишилися Куба, Монголія та В'єтнам, і навіть може приєднатися Сербія.

МІБ - наднаціональна міждержавна фінансова організація, заснована 1970 року країнами-членами Ради економічної взаємодопомоги.

Ключовим власником МІБ є Росія.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3465  0,01 0,04 40,0455  0,02 0,05
EUR 41,5952  0,12 0,28 42,5865  0,18 0,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес