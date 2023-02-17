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Болгарія вийде з російського Міжнародного інвестбанку, з країн ЄС лишиться тільки Угорщина
13:45 17.02.2023 |
Болгарія у серпні вийде зі складу акціонерів російського Міжнародного інвестиційного банку, з країн ЄС після цього там залишиться тільки Угорщина.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Telex.
У четвер Міжнародний інвестиційний банк отримав офіційне повідомлення від Болгарії про те, що країна припиняє своє членство в банку з 15 серпня.
Словаччина та Чехія вже вийшли зі складу акціонерів банку, а Румунія зробить те ж саме 9 червня.
Наприкінці січня керівництво банку провело зустріч у Будапешті, і в своїй заяві воно вказало, що Росія зменшить свою вагу в банку.
Банк переїхав до Будапешта у 2021 році, окрім Угорщини та Росії, в ньому також залишилися Куба, Монголія та В'єтнам, і навіть може приєднатися Сербія.
МІБ - наднаціональна міждержавна фінансова організація, заснована 1970 року країнами-членами Ради економічної взаємодопомоги.
Ключовим власником МІБ є Росія.
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