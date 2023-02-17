Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Арештований у Німеччині розвідник мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS – ЗМІ

 

Справа підозрюваного у шпигунстві співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) виявилась більш вибухонебезпечною, ніж було відомо раніше.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesshau, про це стало відомо Spiegel.

Зокрема, російська спецслужба ФСБ намагалася через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій ППО української армії.

Відповідно, ФСБ доручила агенту BND зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню HIMARS, поставлених США, і системи протиповітряної оборони IRIS-T, поставленої Берліном.

Як винагороду за послуги співробітник отримав шестизначну суму, гроші були знайдені у нього при затриманні.

Однак, за словами інсайдерів, малоймовірно, що такі дані були передані.

Як повідомлялося, 21 грудня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді - чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3465  0,01 0,04 40,0455  0,02 0,05
EUR 41,5952  0,12 0,28 42,5865  0,18 0,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес