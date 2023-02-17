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Арештований у Німеччині розвідник мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS – ЗМІ
13:39 17.02.2023 |
Справа підозрюваного у шпигунстві співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) виявилась більш вибухонебезпечною, ніж було відомо раніше.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesshau, про це стало відомо Spiegel.
Зокрема, російська спецслужба ФСБ намагалася через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій ППО української армії.
Відповідно, ФСБ доручила агенту BND зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню HIMARS, поставлених США, і системи протиповітряної оборони IRIS-T, поставленої Берліном.
Як винагороду за послуги співробітник отримав шестизначну суму, гроші були знайдені у нього при затриманні.
Однак, за словами інсайдерів, малоймовірно, що такі дані були передані.
Як повідомлялося, 21 грудня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді - чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.
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