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РФ не вдається обійти «стелю» цін на нафту - США
10:14 17.02.2023 |
Росія не може знайти лазівки для обходу запровадженої міжнародними партнерами граничної ціни на нафтопродукти.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник секретаря державного казначейства США з питань економічної політики Бен Гарріс, пише Bloomberg.
"Наскільки мені відомо, немає точних даних або переконливих доказів, які б підтверджували спекуляції про нібито уникнення росією санкцій за допомогою використання коаліційних постачальників послуг та отримання вищих за стелю платежів", - сказав Гарріс.
Він визнав, що достеменно знати, скільки саме росія отримує з кожного проданого бареля нафти неможливо, але загальні російські державні доходи від збуту енергоресурсів зменшилися, видобуток залишився відносно незмінним, як і глобальні ціни, попри прогнози скептиків.
Зазначається, що минулого тижня аналітики Goldman Sachs попередили клієнтів про те, що реальна ціна на російську нафту - значно вища за офіційну. На їх переконання, це може пояснити витривалість російського нафтогазового сектору, який залишається дієвим, попри глобальні санкції. У портах російська нафта нібито продається за офіційно нижчими цінами, ніж потім збувається кінцевим споживачам.
Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого набуло чинності ембарго на морські поставки нафтопродуктів із росії до Європейського Союзу та цінові обмеження на них, запроваджені ЄС і країнами Групи семи.
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