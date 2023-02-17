Український паспортний сервіс відкрився в Стамбулі

Українці, які перебувають у Туреччині, можуть подати заявки на оформлення паспортних документів у Стамбулі. У турецькому місті розпочали роботу перші два мобільні підрозділи державного підприємства "Документ".

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, мобільні офіси у Стамбулі розташовані за адресою: Лондонське шосе Е-5, Карайолу, паркінг за ТЦ "Аеропорт", (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul).

Графік роботи: з понеділка по суботу включно з 09:00 до 18:00.

Тут громадяни України можуть отримати такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (в тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв'язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи в разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Подати заявки на оформлення паспортних документів можна як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.

Наразі ведеться робота над відкриттям таких мобільних підрозділів у країнах Європи, де перебуває значна кількість українців. Зокрема, йдеться про Братиславу, Прагу, Берлін, Мадрид, а також Рим.

Відокремлені підрозділи ДП "Документ" вже працюють у чотирьох польських містах: Варшаві, Гданську, Кракові та Вроцлаві.