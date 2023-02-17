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Байден поговорить з Сі Цзіньпіном про аеростат КНР над США
09:19 17.02.2023 |
Президент США Джо Байден у четвер, 16 лютого, повідомив, що планує обговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном інцидент із китайським аеростатом, збитим над Атлантичним океаном через підозру в шпигунстві.
"Ми не шукаємо нової холодної війни", - наводить слова Байдена агенція Reuters.
Він не уточнив, коли саме планується розмова, але зауважив, що США продовжують дипломатичне спілкування з Китаєм з цього питання. "Я сподіваюся поговорити з президентом Сі, сподіваюся, ми дійдемо до суті, але я не вибачаюся за збиття цієї повітряної кулі", - наголосив Байден.
Три наступні об'єкти не були розвідувальними
За словами американського президента, розвідка ще встановлює подробиці щодо ще трьох об'єктів, збитих протягом лютого над США і Канадою.
"Ми ще точно не знаємо, що являли собою ці три об'єкти, але зараз ніщо не свідчить про те, що вони були пов'язані з китайською програмою повітряних куль-шпигунів або були апаратами спостереження з будь-якої іншої країни", - зазначив Байден.
За його словами, розвідники схиляються до того, що ці об'єкти, "швидше за все, були повітряними кулями, пов'язаними з приватними компаніями, рекреаційними чи дослідницькими установами". Він додав, що їх помітили завдяки посиленню радарів після інциденту з китайським аеростатом.
"Саме тому я доручив своїй команді підготувати чіткіші правила щодо того, як ми будемо поводитися з цими невстановленими об'єктами надалі, розрізняючи ті, які можуть становити загрозу безпеці, які потребують дій, і які не становлять загроз", - наголосив президент США.
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