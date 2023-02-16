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АНАЛІТИКА

Парламент Молдови затвердив склад нового уряду

 

Депутати парламенту Молдови затвердили новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Доріном Речаном.

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

За призначення кабміну Речана проголосували 62 депутати керівної партії "Дія і солідарність". Парламентська опозиція не підтримала повноваження нового уряду.

Кабінет Речана складатиметься з 10 чоловіків і семи жінок. При цьому нових облич у його уряді буде лише четверо.

Ніку Попеску зберіг посаду міністра закордонних справ і євроінтеграції, він також буде одним із трьох віцепрем'єрів. Міністром оборони Молдови залишається Анатоліє Носатий.

Представляючи команду у парламенті в четвер, Речан розповів про три пріоритети уряду: дисципліна і порядок у державних установах; економічний розвиток; мир і стабільність.

Він також зазначив, що до кінця року уряд має чітке завдання відкрити переговори про вступ до Європейського Союзу та прискорити зміни, необхідні для того, щоб Молдова стала повноправним членом Європейського Союзу.

Новий прем'єр також зазначив, що Молдова все ще є об'єктом гібридних атак. " Ми очікуємо, що інтенсивність зросте ще більше в найближчий період, але у нас також є установи, готові впоратися", - заявив він.

Речан також пообіцяв почати денонсувати угоди, укладені в межах СНД.
Ключові теги: Молдова
 

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