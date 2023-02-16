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АНАЛІТИКА

Путін переведе виплати за валютними держгарантіями Росії у рублі

 

Росія запровадить новий порядок виконання зобов'язань щодо наданих раніше держгарантій в іноземній валюті - вони виплачуватимуть у рублях.

Про це йдеться у проєкті указу російського президента, який набуде чинності у день його підписання Владіміром Путіним, але поширюватиметься на видані до цього Росією держгарантії, пише російська редакція Forbes.

Новий порядок стосуватиметься зобов'язань як перед російськими юрособами та фізособами, так і іноземними, а також іншими державами та міжнародними організаціями, випливає із документа.

Відповідно до проєкту, кошти виплачуватимуться на банківські рахунки (самого бенефіціара або за його бажанням на рахунок третьої особи), відкриті у рублях за курсом на дату вимоги.

При цьому вимоги щодо перерахування коштів у валюті "задоволенню не підлягають", а російська влада вважатиме виплату у рублях "належним виконанням" своїх зобов'язань.

У пояснювальній записці до документа Мінфін РФ зазначив, що можливості виконання Росією держгарантій в іноземній валюті "значно обмежені і непередбачувані". Новий порядок він пропонує встановити тимчасово "з метою недопущення технічного дефолту у разі виникнення гарантійних випадків щодо держгарантій" через неможливість перевести виплати у валюті.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зіткнулася із труднощами у погашенні валютного боргу через санкції, які позбавили ЦБ РФ доступу до половини своїх міжнародних резервів. Відтак у червні минулого року Путін підписав указ, який встановлює новий порядок виплат за валютним боргом (єврооблігаціями) в рублях. При цьому, російська влада вважала свої зобов'язання виконаними, не зважаючи на думку кредиторів.

Внаслідок цього Росія вперше з часів більшовиків у 1918 році допустила дефолт за зовнішніми зобов'язаннями.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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