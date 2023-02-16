Збитки Туреччини від землетрусу оцінюються в $25 млрд – JPMorgan

Прямі збитки для Туреччини внаслідок руйнівного землетрусу, що стався 6 лютого, можуть обійтися їй у 2,5% ВВП, або $25 млрд. Про це у четвер заявив американський банківський холдинг JPMorgan, пише Reuters.

Внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії загинуло понад 41 000 осіб, мільйони потребують гуманітарної допомоги. Багато з них посеред зими в умовах близької до мінусової температури опинились без даху над головою.

"Землетрус у Туреччині призвів до трагічної загибелі людей та має значні економічні наслідки", - йдеться в аналітичній доповіді банку.

JPMorgan також тепер очікує, що центральний банк Туреччини зменшить відсоткові ставки до 8% - ще на 100 базисних пунктів - на найближчому засіданні наступного тижня.