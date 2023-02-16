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АНАЛІТИКА

Настав час прийняти Фінляндію і Швецію в НАТО - Столтенберг

 

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг у четвер, 16 лютого, під час візиту до Туреччини заявив, що настав час остаточно ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до Альянсу.

Як пише агентство AFP, Столтенберг прибув в Туреччину через 10 днів після потужних землетрусів, які забрали життя понад 40 тисяч людей там та у сусідній Сирії. Він зазначив, що у цей важкий час НАТО підтримує Туреччину. Водночас генсек наголосив на терміновості того, щоб Анкара припинила опір спробам Фінляндії та Швеції приєднатися до оборонного Альянсу.

"Я продовжую вважати, що настав час ратифікувати як Фінляндію, так і Швецію", - сказав Столтенберг після переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Анкара готова до вступу Фінляндії, але не Швеції

Водночас Туреччина дала зрозуміти, що готова схвалити вступ до Альянсу Фінляндії, але не Швеції. "Ми могли б оцінити процес (набуття - Ред.) членства Фінляндії в НАТО окремо від Швеції, - заявив Чавушоглу. - Позиція Туреччини щодо членства двох країн була чіткою і однозначною з самого початку".

На це Столтенберг відповів, що заявки обох країн могли б бути ратифіковані зараз, але важливо те, щоб це було зроблено якнайшвидше. "Але головне питання не в тому, щоб вони були ратифіковані разом. Головне питання в тому, щоб вони були ратифіковані якомога швидше", - сказав він.

Для розширення НАТО усі 30 держав-членів Альянсу мають схвалити членство нової країни. Наразі Туреччина і Угорщина залишаються єдиними країнами блоку, які не ратифікували заявки Швеції і Фінляндії. Очікується, що Угорщина зробить це до березня.

Туреччина неодноразово заявляла, що Швеція робить недостатньо для боротьби з тероризмом. Крім того, Анкара вимагає від Стокгольму екстрадиції 120 осіб, яких вона називає терористами, зокрема членів Робітничої партії Курдистану (РПК) та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту в Туреччині в 2016 році.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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