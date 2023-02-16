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Швеція надали Україні 6 катерів-понтонних переправ
15:00 16.02.2023 |
Швеція надіслала Україні 6 катерів, які можна використовувати як понтонні переправи.
Про це повідомила пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише "Європейська правда".
Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники. Раніше їх використовували виключно військові інженери.
У розкладеному вигляді ці понтонні переправи мають довжину 8 метрів і можуть бути використані для відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях.
У міністерстві підкреслили, що завдяки цим катерам вдасться налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги в деокуповані громади та налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності в громадах.
У відомстві нагадали, що з початку російсько-української війни тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія.
Частина конструкцій вже встановлена і функціонує на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини.
Загалом з 24 лютого було облаштовано 80 тимчасових переправ, ще 3 переправи наразі перебувають на етапі облаштування.
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