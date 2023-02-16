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Більшість європейців вірять у перемогу України у війні
14:36 16.02.2023 |
61% громадян ЄС вірять, що війна закінчиться на користь України.
Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування eupinions.
Найбільше тих, хто вірить у перемогу України, в Польщі - 81%. Найбільш скептично налаштовані громадяни Італії, але й там в перемогу України вірить більше половини громадян - 51%. У Німеччині в перемозі України переконані 55% опитаних.
Загальноєвропейське опитування також показало, що 68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу в цілому.
Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 64% у Бельгії до 79% у Польщі.
Більшість громадян ЄС, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють усі європейські країни. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 59% у Німеччині та Італії до 72% у Польщі.
Ізабелл Гоффманн, голова eupinions та експерт з питань Європи у Фонді Бертельсманна, зазначила, що єдність є "важливим сигналом", а спільні цінності є "наріжним каменем підтримки, що надається Україні з боку ЄС та його країн-членів".
В опитуванні, проведеному в грудні 2022 року, взяли участь майже 13 300 громадян ЄС у Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі та Іспанії.
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