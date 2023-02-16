Індія відмовилася купувати російське дизельне пальне, кажуть – невигідно

Індійські НПЗ не закуповуватимуть російський дизель. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у галузі та представників заводів.

За словами одного з них, витрати на імпорт з урахуванням фрахту та страхування виявляються занадто високі і перевищують "стелю", введену країнами G7, - $100 за барель.

Індія повністю сама забезпечує себе дизелем, каже джерело Reuters у складі керівників НПЗ. А закуповувати російське паливо для реекспорту невигідно через податок на надприбутки, що діє в Індії, пояснює він.

Індія готова закуповувати лише найдешевші російські нафтопродукти. Так, Reliance Industries, власник найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, у лютому збільшив імпорт російської нафти, а також потроїв закупівлю мазуту. Його приклад можуть наслідувати Bharat Petroleum та Indian Oil, яким нафта потрібна як дешева сировина для нафтохімії.

Загалом Росія експортувала половину виробництва нафтопродуктів - близько 144 млн тонн із 290 млн. При цьому 90% йшло на європейський ринок, який наразі закрито санкціями.

За даними МЕА, Росія в середньому експортувала 2022 року близько 1,2 млн барелів нафтопродуктів на добу. Закритий європейський ринок обвалить обсяги вп'ятеро - вже до кінця I кварталу без покупців залишиться близько 1 млн барелів на добу.