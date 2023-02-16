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Німеччина заблокувала постачання обладнання на АЕС "Росатому" в Туреччині та Угорщині, – ЗМІ
10:44 16.02.2023 |
Федеральне управління економіки та експортного контролю Німеччини (BAFA) не видало німецькій компанії Siemens Energy усі необхідні дозволи на постачання комплексного розподільчого пристрою (КРУЕ) на турецьку АЕС "Аккую", яку будує "Росатом".
Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела.
За словами одного з них, BAFA не надала Siemens дозволу на експорт документації.
Також у німецької сторони є сумніви щодо точки постачання обладнання через побоювання, що КРУЕ може бути ввезене до Росії, хоча такого типу електротехнічне обладнання виготовляється під конкретний об'єкт.
У проєктній компанії АЕС "Аккую Нуклеар" (належить "Росатому") повідомили, що на сьогоднішній день офіційних повідомлень про зупинення постачання обладнання в компанію не надходило.
За словами співрозмовників газети, влада Туреччини ініціювала переговори з урядом Німеччини щодо умов, за яких постачання було б можливим.
Напередодні стало відомо про те, що BAFA блокувало поставки і для АЕС "Пакш-2", що будується "Росатомом" в Угорщині.
Відомство, зокрема, відмовилося видати Siemens Energy дозвіл на постачання системи керування технологічними процесами. Siemens Energy ділить контракт із французькою Framatome, якій Франція такий дозвіл надала.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив 14 лютого, що розглядає дії Берліна як порушення суверенітету.
"Уряд Німеччини продовжує блокувати постачання Siemens Energy вже законтрактованої системи управління на АЕС "Пакш". Це можна розцінювати як замах на наш суверенітет, оскільки безпека енергопостачання є питанням суверенітету", - заявив міністр, наголосивши, що німецькі чиновники "не мають правових підстав блокувати постачання".
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