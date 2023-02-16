Польща збирається подвоїти виробництво гаубиць Krab: Мають великий попит

Польський уряд анонсував багатомільйонні інвестиції у розширення виробництва на заводі Huta Stalowa Wola, який виготовляє самохідні артилерійські установки Krab. Про це повідомив у середу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту на підприємство.

Він розказав, що зараз Huta Stalowa Wola здатна випускати по 50 гаубиць Krab на рік. Польський уряд розраховує на збільшення цього показника вдвічі.

"Ми нарощуємо виробництво для потреб польської армії, яка має бути настільки сильною, щоб ніхто не насмілився напасти на Польщу", - сказав Моравецький.

Частина "крабів" буде призначена для експорту. "Це продукція, яка сьогодні має великий попит у всьому світі", - сказав польський прем'єр.

За його словами, перший транш докапіталізації компанії становитиме 600 млн злотих ($135 млн), наступний буде вдвічі більшим.