В Іспанії заарештували два українські судна, щоб вони не дісталися Росії

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора, в Іспанії заарештували два українські судна вартістю $10,2 млн. Наразі спільно з правоохоронними органами Іспанії вживаються заходи, щоб не допустити передачу Росії цих суден, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, українські чиновники держпідприємств воднотранспортної галузі у змові з громадянами Росії планували передати державі-агресору два українські рибальські траулери за фіктивно створені борги перед окупантами.

Ця злочинна група передала судна в оренду російській компанії. Надалі компанія намагалася передати їх державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" як сплату фіктивного боргу за арештовані в Україні російські активи Промінвестбанку.

Для цього чиновники держпідприємств найняли екіпаж із росіян та перегнали судна до іспанського порту Лас-Пальмас.

Кошти, отримані за оренду суден, чиновники перераховували на банківські рахунки підконтрольних юридичних компаній та адвокатських об'єднань, а надалі переводили їх в готівку.

Правоохоронці провели низку обшуків. Слідчі дії тривають.