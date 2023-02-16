Фінансові новини
- |
- 16.02.23
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Іспанії заарештували два українські судна, щоб вони не дісталися Росії
09:49 16.02.2023 |
За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора, в Іспанії заарештували два українські судна вартістю $10,2 млн. Наразі спільно з правоохоронними органами Іспанії вживаються заходи, щоб не допустити передачу Росії цих суден, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, українські чиновники держпідприємств воднотранспортної галузі у змові з громадянами Росії планували передати державі-агресору два українські рибальські траулери за фіктивно створені борги перед окупантами.
Ця злочинна група передала судна в оренду російській компанії. Надалі компанія намагалася передати їх державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" як сплату фіктивного боргу за арештовані в Україні російські активи Промінвестбанку.
Для цього чиновники держпідприємств найняли екіпаж із росіян та перегнали судна до іспанського порту Лас-Пальмас.
Кошти, отримані за оренду суден, чиновники перераховували на банківські рахунки підконтрольних юридичних компаній та адвокатських об'єднань, а надалі переводили їх в готівку.
Правоохоронці провели низку обшуків. Слідчі дії тривають.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину
|Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра
|Верховний Суд відмовив колишнім власникам Приватбанку повернути акції націоналізованого банку
|Рамштайн-9 без крил для України: Чи дійсно наші союзники стали менш щедрими на зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща збирається подвоїти виробництво гаубиць Krab: Мають великий попит
|В Іспанії заарештували два українські судна, щоб вони не дісталися Росії
|Японія продовжила екстрену грантову допомогу у розмірі $550 тис. для підтримки України у зимовий період - МЗС
|Блокада Лукашенка: які наслідки матиме закриття Польщею кордону з Білоруссю
|Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
|ЄС хоче змусити банки надавати інформацію про заморожені активи Росії, - Bloomberg
Бізнес
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU