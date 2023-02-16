Регулятор ЄС планує запровадити щорічні щеплення від COVID

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) очікує, що кампанії з вакцинації від COVID будуть проводитися раз на рік, подібно до підходу з вакцинацією від грипу.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Керівник відділу загроз здоров'ю та стратегії вакцин EMA Марко Кавалері заявив на брифінгу, що хоча вірус, який викликає COVID, поки що не поводиться як сезонний вірус, що викликає зимові хвилі в помірному кліматі, "можливо, він все ж буде рухатися саме в цьому напрямку".

Раніше повідомлялося, що у Швеції довелося викинути близько 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу - приблизно п'яту частину з того, що країна закуповувала для імунізації від COVID-19.

Данія закриє всі центри тестування COVID-19, що залишилися, до кінця березня, однак можливість пройти тестування на коронавірус збережеться.

На початку лютого у громадському транспорті Німеччини вперше за майже три роки дозволили їздити без масок.