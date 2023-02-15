Данія приєдналась до європейської ініціативи захисту неба

Данія приєдналася до європейської системи захисту неба European Sky Shield Initiative, що передбачає інтеграцію систем ППО європейських країн, більшість з яких є членами НАТО.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Раніше у середу стало відомо, що членом цієї ініціативи також стала Швеція.

"Данія і Швеція приєднались до European Sky Shield Initiative (ESSI), яку координує Німеччина. Таким чином кількість її учасників зросла до 17, серед яких 15 членів Альянсу, а також запрошені Фінляндія і Швеція", - сказано у повідомленні.

Серед іншого, ініціатива спрямована на посилення інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони НАТО шляхом сприяння багатонаціональному придбанню та інтеграції європейськими країнами широкого спектра засобів протиповітряної оборони.

Частина запланованих багатонаціональних закупівель ESSI буде здійснена за допомогою програми швидких закупівель в рамках проєкту НАТО "Високопомітна модульна наземна протиповітряна оборона".

Десять міністрів оборони країн Альянсу у середу паралельно розпочали цю роботу, підписавши Меморандум про взаєморозуміння і відповідні фінансові зобов'язання.

Ініціативу запропонувала Німеччина восени минулого року, щоб сили протиповітряної оборони європейських країн були більш скоординованими і доповнювали одне одного. Одним з поштовхів до цього могли стати ракетні атаки РФ проти цивільної інфраструктури в Україні.