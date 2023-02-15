Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС погодив утворення робочої групи для використання активів РФ на відновлення України

 

Постійні представники країн ЄС у середу схвалили створення спеціальної робочої групи, яка працюватиме для використання заблокованих активів Росії на користь відбудови України після війни.

Про це повідомило головування Швеції в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

"Сьогодні посли ЄС схвалили створення спеціальної робочої групи з питань використання заморожених та заблокованих російських активів для підтримки відновлення України", - йдеться у повідомленні шведського головування у Twitter.

Мета робочої групи - розглянути питання використання заморожених та заблокованих російських активів у відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права, йдеться у повідомленні. Це включає підготовчу роботу з правового, фінансового, економічного та політичного аналізу доцільності такого використання у тісній координації з міжнародними партнерами.

Раніше повідомлялося, що сеціальну групу очолить Андерс Анлід, голова Національної торгової ради Швеції, яка є урядовою агенцією.

За словами Анліда, серед ключових активів будуть кошти російського центрального банку, які, як очікується, становитимуть десятки мільярдів доларів.

Ще в листопаді 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1229
  0,2176
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4009  0,04 0,11 40,0968  0,06 0,15
EUR 41,7894  0,02 0,05 42,7938  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес