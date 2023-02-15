ЄС погодив утворення робочої групи для використання активів РФ на відновлення України

Постійні представники країн ЄС у середу схвалили створення спеціальної робочої групи, яка працюватиме для використання заблокованих активів Росії на користь відбудови України після війни.

Про це повідомило головування Швеції в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

"Сьогодні посли ЄС схвалили створення спеціальної робочої групи з питань використання заморожених та заблокованих російських активів для підтримки відновлення України", - йдеться у повідомленні шведського головування у Twitter.

Мета робочої групи - розглянути питання використання заморожених та заблокованих російських активів у відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права, йдеться у повідомленні. Це включає підготовчу роботу з правового, фінансового, економічного та політичного аналізу доцільності такого використання у тісній координації з міжнародними партнерами.

Раніше повідомлялося, що сеціальну групу очолить Андерс Анлід, голова Національної торгової ради Швеції, яка є урядовою агенцією.

За словами Анліда, серед ключових активів будуть кошти російського центрального банку, які, як очікується, становитимуть десятки мільярдів доларів.

Ще в листопаді 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.