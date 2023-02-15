Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури - Столтенберг

 

Міністри оборони країн НАТО на нараді в Брюсселі в середу розглянули питання безпеки критично важливої підводної інфраструктури, повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Диверсія на трубопроводах "Північний потік" усім нам нагадала про вразливість, яку ми маємо. І міністри доручили військовій владі НАТО дати рекомендації, що можна зробити", - сказав Столтенберг на пресконференції в штаб-квартирі організації після завершення міністерської зустрічі.

За його словами, це має передбачати покращення координації та співробітництво з приватним сектором.

При цьому генсек альянсу нагадав про свій план створити у штаб-квартирі НАТО координаційну групу щодо критично важливої підводної інфраструктури. Він зазначив, що "це полегшить взаємодію з промисловістю та об'єднає ключові військові та цивільні зацікавлені сторони для обміну передовим досвідом та використання інноваційних технологій та підвищить безпеку нашої підводної інфраструктури".

Столтенберг також повідомив, що глави держав та урядів країн НАТО на саміті 11-12 липня у Вільнюсі ухвалять подальше рішення, "щоб альянс міг ефективно координувати взаємозв'язок між військовим, цивільним та приватним секторами для гарантування безпеки критично важливої підводної інфраструктури".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1229
  0,2176
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4009  0,04 0,11 40,0968  0,06 0,15
EUR 41,7894  0,02 0,05 42,7938  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес