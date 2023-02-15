Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів

Уряд Швейцарії відмовився від конфіскації російських активів через те, що це нібито порушує конституцію і підриває існуючий правопорядок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у поясненні Федеральної ради Швейцарії.

Як зазначається, на тлі міжнародних дискусій та кількох парламентських запитів Федеральна рада звернулася до адміністрації з проханням вивчити правову ситуацію щодо активів, які наразі заморожені у Швейцарії в результаті санкцій проти Росії. Внутрішня робоча група, очолювана федеральним офісом юстиції, поінформувала Федеральну раду про свої висновки.

"Робоча група, що представляла Державний секретаріат з економічних питань (SECO), Державний секретаріат з міжнародних фінансів (SIF) і Директорат міжнародного права (DIL) під керівництвом федерального офісу юстиції, дійшла висновку, що експропріація приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимою за швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів суперечить Федеральній конституції та чинному правопорядку і порушує міжнародні зобов'язання Швейцарії", - йдеться у поясненні.

Водночас Швейцарія продовжить розглядати можливість конфіскації валютних резервів центрального банку Росії та інших державних активів та запровадження більш жорстких кримінальних покарань за порушення санкцій.

"Швейцарія уважно стежить за цими пропозиціями і висловлює свою думку в ході дискусій. Відповідні відомства регулярно інформуватимуть Федеральну раду про міжнародний розвиток подій у цій сфері", - йдеться у повідомленні.

"Незалежно від дискусій щодо заморожених російських активів, Федеральна рада підтвердила свій намір продовжувати підтримку України", - додали також у швейцарському уряді.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляв, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України, але банки категорично проти такої пропозиції.