Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів

 

Уряд Швейцарії відмовився від конфіскації російських активів через те, що це нібито порушує конституцію і підриває існуючий правопорядок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у поясненні Федеральної ради Швейцарії.

Як зазначається, на тлі міжнародних дискусій та кількох парламентських запитів Федеральна рада звернулася до адміністрації з проханням вивчити правову ситуацію щодо активів, які наразі заморожені у Швейцарії в результаті санкцій проти Росії. Внутрішня робоча група, очолювана федеральним офісом юстиції, поінформувала Федеральну раду про свої висновки.

"Робоча група, що представляла Державний секретаріат з економічних питань (SECO), Державний секретаріат з міжнародних фінансів (SIF) і Директорат міжнародного права (DIL) під керівництвом федерального офісу юстиції, дійшла висновку, що експропріація приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимою за швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів суперечить Федеральній конституції та чинному правопорядку і порушує міжнародні зобов'язання Швейцарії", - йдеться у поясненні.

Водночас Швейцарія продовжить розглядати можливість конфіскації валютних резервів центрального банку Росії та інших державних активів та запровадження більш жорстких кримінальних покарань за порушення санкцій.

"Швейцарія уважно стежить за цими пропозиціями і висловлює свою думку в ході дискусій. Відповідні відомства регулярно інформуватимуть Федеральну раду про міжнародний розвиток подій у цій сфері", - йдеться у повідомленні.

"Незалежно від дискусій щодо заморожених російських активів, Федеральна рада підтвердила свій намір продовжувати підтримку України", - додали також у швейцарському уряді.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляв, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України, але банки категорично проти такої пропозиції.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1229
  0,2176
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4009  0,04 0,11 40,0968  0,06 0,15
EUR 41,7894  0,02 0,05 42,7938  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес