Фінансові новини
- |
- 15.02.23
- |
- 16:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британський регулятор розпочав боротьбу з незареєстрованими біткоїн-банкоматами
14:19 15.02.2023 |
Управління фінансового контролю у Великій Британії (FCA) проведе перевірку в англійському місті Лідс, аби виявити незаконні криптовалютні банкомати. Регулятор проведе інспекцію разом з поліцією Західного Йоркшира.
За словами представників правоохоронних органів, вони виявили у місті «декілька активних біткоїн-ATM», однак точну кількість машин не назвали. У поліції також зазначили, що вони надіслали листи з попередженням операторам незареєстрованих криптобанкоматів.
«Біткоїн-ATM без дозволу від FCA ведуть свою діяльність на території Сполученого Королівства незаконно. Криптовалютний бізнес має зареєструватися в Управлінні, щоб ми могли перевірити компанії на дотримання AML-правил», -- зазначив представник FCA Марк Стюард.
Згідно з онлайн-мапою CoinATMRadar, у Великій Британії налічується 28 криптобанкоматів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рамштайн-9 без крил для України: Чи дійсно наші союзники стали менш щедрими на зброю
ТОП-НОВИНИ
|Вищий антикорупційний суд очолила Віра Михайленко
|В Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня, - законопроект
|Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони
|Боротьба з корупцією чи конкуренція «дахів»? Навіщо знадобилися грандіозні обшуки на митниці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Генсек НАТО: зараз пріоритет – не членство України, а перемога у війні
|НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури - Столтенберг
|Країни НАТО домовилися нарощувати випуск озброєння, працювати з оборонними компаніями - Столтенберг
|Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів
|Британський регулятор розпочав боротьбу з незареєстрованими біткоїн-банкоматами
|Сі Цзіньпін заявив про підтримку Ірану в протистоянні із Заходом
Бізнес
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU
|Range Rover Velar оновився для 2024 року