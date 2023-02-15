Британський регулятор розпочав боротьбу з незареєстрованими біткоїн-банкоматами

Управління фінансового контролю у Великій Британії (FCA) проведе перевірку в англійському місті Лідс, аби виявити незаконні криптовалютні банкомати. Регулятор проведе інспекцію разом з поліцією Західного Йоркшира.

За словами представників правоохоронних органів, вони виявили у місті «декілька активних біткоїн-ATM», однак точну кількість машин не назвали. У поліції також зазначили, що вони надіслали листи з попередженням операторам незареєстрованих криптобанкоматів.

«Біткоїн-ATM без дозволу від FCA ведуть свою діяльність на території Сполученого Королівства незаконно. Криптовалютний бізнес має зареєструватися в Управлінні, щоб ми могли перевірити компанії на дотримання AML-правил», -- зазначив представник FCA Марк Стюард.

Згідно з онлайн-мапою CoinATMRadar, у Великій Британії налічується 28 криптобанкоматів.