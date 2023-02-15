Фінансові новини
- |
- 15.02.23
- |
- 16:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сі Цзіньпін заявив про підтримку Ірану в протистоянні із Заходом
13:56 15.02.2023 |
Китай висловив підтримку іранському режиму. Зокрема, в так званому "протистоянні Заходу та США".
Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як пише видання, про таке китайський лідер заявив під час зустрічі з президентом Ірану Ібрагіму Раїсі.
"Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету та протистоянні одностороннім діям і залякуванням. Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном та просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство", - заявив Сі Цзіньпін.
Також повідомляється, що сторони під час зустрічі підписали 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм.
Вони також доповнили укладену в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості, розробці нафти та інших родовищ.
Своєю чергою у Раїсі не оприлюднили подробиць зустрічі, але президент назвав обидва уряди країн "друзями у складних ситуаціях".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рамштайн-9 без крил для України: Чи дійсно наші союзники стали менш щедрими на зброю
ТОП-НОВИНИ
|Вищий антикорупційний суд очолила Віра Михайленко
|В Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня, - законопроект
|Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони
|Боротьба з корупцією чи конкуренція «дахів»? Навіщо знадобилися грандіозні обшуки на митниці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Генсек НАТО: зараз пріоритет – не членство України, а перемога у війні
|НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури - Столтенберг
|Країни НАТО домовилися нарощувати випуск озброєння, працювати з оборонними компаніями - Столтенберг
|Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів
|Британський регулятор розпочав боротьбу з незареєстрованими біткоїн-банкоматами
|Сі Цзіньпін заявив про підтримку Ірану в протистоянні із Заходом
Бізнес
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU
|Range Rover Velar оновився для 2024 року