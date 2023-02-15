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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін заявив про підтримку Ірану в протистоянні із Заходом

 

Китай висловив підтримку іранському режиму. Зокрема, в так званому "протистоянні Заходу та США".

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, про таке китайський лідер заявив під час зустрічі з президентом Ірану Ібрагіму Раїсі.

"Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету та протистоянні одностороннім діям і залякуванням. Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном та просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство", - заявив Сі Цзіньпін.

Також повідомляється, що сторони під час зустрічі підписали 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм.

Вони також доповнили укладену в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості, розробці нафти та інших родовищ.

Своєю чергою у Раїсі не оприлюднили подробиць зустрічі, але президент назвав обидва уряди країн "друзями у складних ситуаціях".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, Китай
 

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